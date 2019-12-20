Xiaomi на Youpin представила уникальный портативный чайник

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке Youpin начала сбор средств на электрический чайник, выполненный в очень необычном дизайне.

Представленная техника получила внешность схожую с реликвией, обнаруженной на территории Запретного города в Пекине.

Чайник получил возможность производить нагрев воды до температуры 45 °С, 75 °С и 100 °С. Причем указано, что до максимального показателя чайник нагреет воду очень быстро.

Чайник получил выдвижной носик и очень компактные размеры. Сообщается, что его вес всего 500 г. В целом чайник удобно брать в дорогу за счет компактных размеров.

На Youpin за чайник просят 42 доллара, но это в период сбора средств, а после его будут перелагать за 56 долларов.