С новым ценником телевизор станет доступен для покупки в Китае с 1 декабря.

Китайская компания, вероятно перед новогодними праздниками, начала снижать стоимость своих телевизоров.

Недавно стало известно о снижении цен на 70-дюймоввый телевизор, а теперь Xiaomi на треть снизила цену на смарт-телевизор Mi TV 4X.

Теперь 43-дюймовый телевизор будет доступен для покупки за 142 доллара, хотя ранее ценник составлял 231 долларов.

Напомним, что в телевизоре есть 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ ПЗУ, два динамика на 8 Вт, порты USB и HDMI, поддержка голосовым управлением, ИИ и другое.