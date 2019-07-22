Xiaomi может отказаться от смартфонов Pocophone

В прошлом году линейка бюджетных флагманов вызвала ажиотаж и в начале года появлялись первые сообщения о его преемнике.

Однако последнее время никаких данных от инсайдеров не поступает, да и к тому же есть ряд других данных, которые указывают на возможную отмену выпуска Pocophone.

Как заявил аналитик IDC, Xiaomi действительно может отказаться от смартфонов Pocophone.

Во-первых, недавно Xiaomi выделила Redmi в отдельный бренд, под которым представлены неплохие устройства с отличными характеристиками по приемлемой цене.

Во-вторых, Redmi может заменить в Индии Poco, который представлен только одной моделью.

Ну и в-третьих, недавно стало известно об уходе из компании топ-менеджера, ответственного за развитие бренда Poco.

Впрочем, пока официально Xiaomi не заявляла о закрытии бренда Pocophone.