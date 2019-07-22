Xiaomi может отказаться от смартфонов Pocophone

Xiaomi может отказаться от смартфонов Pocophone22.07.2019 12:10
В прошлом году линейка бюджетных флагманов вызвала ажиотаж и в начале года появлялись первые сообщения о его преемнике.
Однако последнее время никаких данных от инсайдеров не поступает, да и к тому же есть ряд других данных, которые указывают на возможную отмену выпуска Pocophone.
Как заявил аналитик IDC, Xiaomi действительно может отказаться от смартфонов Pocophone.
Во-первых, недавно Xiaomi выделила Redmi в отдельный бренд, под которым представлены неплохие устройства с отличными характеристиками по приемлемой цене.
Во-вторых, Redmi может заменить в Индии Poco, который представлен только одной моделью.
Ну и в-третьих, недавно стало известно об уходе из компании топ-менеджера, ответственного за развитие бренда Poco.
Впрочем, пока официально Xiaomi не заявляла о закрытии бренда Pocophone.
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