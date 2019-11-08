Xiaomi Mi Note 10 порадовал не только 108-Мп камерой

Представленный смартфон Xiaomi Mi Note 10 или Xiaomi Mi CC9 Pro сразу привлек к себе внимание большого числа поклонников компании.

В первую очередь это связано с тем, что модель для китайского рынка и его международная версия получили основную камеру с главным модулем на 108 Мп.

Но это не единственная яркая особенность. Как выяснил индийский информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma), новый смартфон еще приятно удивит своей автономностью. Как известно, аппарат оснастили батарей на 5260 мА•ч.

Он поддерживает технологию быстрой зарядки, а комплектное устройство зарядит его за 65 минут. Если верить инсайдеру, то при активном использовании заряда Xiaomi Mi CC9 Pro хватить более чем на сутки активного использования.

У Шарма смартфон проработал один день и более шести часов, при этом по его расчетам, оставшегося заряда должно хватить еще на 12 часов.