Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro получат 50-кратный зум и экраны с частотой 120 Гц

Накануне презентации новых смартфонов инсайдеры раскрыли новые подробности.

Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro, как ожидалось, должны были дебютировать 24 октября в рамках специально организованной презентации новых продуктов.

Но мероприятие не состоялось и как сообщили инсайдеры оно перенесено на 29 октября.

Также им удалось выяснить, что Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro, проходящие под номерами M1910F4G и M1910F4S будут оснащены основной камерой с 50-кратным зумом, а частота их экранов составит 120 Гц.

Также устройствам приписывают процессор Snapdragon 855 Plus. Другие подробности не известны.