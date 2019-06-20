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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой представили на рендерах

20.06.2019 23:56

Новый смартфон будет представлен только осенью этого года, а пока инсайдеры распространяют различные слухи о новинке.


Так, недавно сообщалось, что новый Xiaomi Mi Mix 4 может получить фронтальную камеру, которая расположится под экраном.

На основании этой и другой информации были созданы рендерные изображения. Так, Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой представили на рендерах, где показали почти полностью безрамочное устройство. Новинка, как ожидается, получит селфи-камеру с разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2,0.

Экран будет 6,35-дюймовый, выполненный по технологии OLED. Его разрешение составит 2340 х 1080 пикселей и в нем еще будет встроен сканер отпечатков пальцев.

На задней панели ожидается тройная камера с модулями на 48, 13 и 8 Мп. Конечно же в таком смартфоне будет установлен топовый процессор Snapdragon 855, а еще он получит версию с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти будет от 6 ГБ, а встроенной – от 128 ГБ.

Выйдет Xiaomi Mi Mix 4 с ОС Android 9 Pie, а с выходом новой версии операционной системы его обновят и до нее. Емкость аккумулятора в аппарате составит 4 000 мАч.

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