Новый смартфон будет представлен только осенью этого года, а пока инсайдеры распространяют различные слухи о новинке.



Так, недавно сообщалось, что новый Xiaomi Mi Mix 4 может получить фронтальную камеру, которая расположится под экраном.

На основании этой и другой информации были созданы рендерные изображения. Так, Xiaomi Mi Mix 4 с подэкранной камерой представили на рендерах, где показали почти полностью безрамочное устройство. Новинка, как ожидается, получит селфи-камеру с разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2,0.

Экран будет 6,35-дюймовый, выполненный по технологии OLED. Его разрешение составит 2340 х 1080 пикселей и в нем еще будет встроен сканер отпечатков пальцев.

На задней панели ожидается тройная камера с модулями на 48, 13 и 8 Мп. Конечно же в таком смартфоне будет установлен топовый процессор Snapdragon 855, а еще он получит версию с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Оперативной памяти будет от 6 ГБ, а встроенной – от 128 ГБ.

Выйдет Xiaomi Mi Mix 4 с ОС Android 9 Pie, а с выходом новой версии операционной системы его обновят и до нее. Емкость аккумулятора в аппарате составит 4 000 мАч.