Xiaomi Mi Mix 4 показанный на «живых» фото оказался ненастоящим

Авторитетный ресурс SlashLeaks опубликовал два снимка работающего смартфона Xiaomi Mi Mix 4, но как и предполагалось фото оказались фейковыми.

По данным инсайдра Xiaomishka, который хорошо знаком с планами китайской компании, на снимках опубликованных SlashLeaks не настоящий смартфон Mi Mix 4.

Что это за устройство неизвестно, но автором фото является дизайнер Ben Geskin, который зарегистрирован под этим профилем в Facebook и «ВКонтакте».

Информатор Xiaomishka также написал, что в Xiaomi разрабатывают смартфон с камерой, расположенной под экраном, но сам аппарат будет представлен только в следующем году, однако когда именно неизвестно.

Ok guys, let’s take a look at a few fakes. And then some are still in euphoria from #MiMix4.

This fake image was made by Beka Pratov. He is a designer and nothing more. We will forgive the guy for fake news, but he doesn’t see the glories of @BenGeskin

Slashleaks loves hype.. https://t.co/CcM7McwanS pic.twitter.com/8U1RO5YPBW

— Xiaomishka (@xiaomishka) 2 декабря 2019 г.