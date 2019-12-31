Китайский смартфон начнет получать глобальное обновление в ближайшее время, а прошлогодний флагман Samsung уже начал получать Android 10 по всему миру.

Xiaomi Mi MIX 3 и Samsung Galaxy Note9 обновили до Android 10.

Сообщается, что новая версия прошивки для Mi MIX 3 распространяется на территории Китая, и скоро до она появится для смартфонов в других регионах.

При этом Galaxy Note9 получает обновление по всему миру, но пока оно доступно не для всех пользователей. Разработчики распространяют новую прошивку волнами.