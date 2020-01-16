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Xiaomi Mi Mix 2S получил новую прошивку на базе Android 10

16.01.2020 20:52

Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 11.0.1 на свежей Android 10 для смартфона Xiaomi Mi Mix 2S.

Ранее этот аппарат был обновлён до актуальной версии MIUI 11, но сама прошивка для смартфона была создана на базе Android 9 Pie.

Теперь разработчики выпустили обновление уже на Android 10. Новую версию MIUI для Xiaomi Mi Mix 2S пока распространяют только в Китае, но в ближайшее время должна выйти глобальная версия MIUI 11.0.1.

Обновление для аппарата достаточно большое и занимает 2.1 ГБ, причем в описании к нему указано, что после установки MIUI 11.0.1 некоторые устаревшие сторонние программы могут работать нестабильно.

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