Xiaomi Mi CC9 со 108-Мп камерой представят до конца октября

Xiaomi Mi CC9 со 108-Мп камерой представят до конца октября09.10.2019 21:33
Ожидается, что дебют нового смартфона состоится 24 октября, но эта дата пока официально не подтверждена компанией.
Информацию о дате дебюта распространили несколько инсайдеров.
Уже известно, что новый смартфон Xiaomi Mi CC9 проходит под модельным номером M1910F4E и M1910F4G в зависимости от рынка.
Он будет работать на процессоре Snapdragon 730G и получит основную камеру с главным модулем на 108 Мп.
Также особенностью аппарата станет программное обеспечение камеры, разработанной специалистами Meitu.
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