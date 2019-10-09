Xiaomi Mi CC9 со 108-Мп камерой представят до конца октября

Ожидается, что дебют нового смартфона состоится 24 октября, но эта дата пока официально не подтверждена компанией.

Информацию о дате дебюта распространили несколько инсайдеров.

Уже известно, что новый смартфон Xiaomi Mi CC9 проходит под модельным номером M1910F4E и M1910F4G в зависимости от рынка.

Он будет работать на процессоре Snapdragon 730G и получит основную камеру с главным модулем на 108 Мп.

Также особенностью аппарата станет программное обеспечение камеры, разработанной специалистами Meitu.