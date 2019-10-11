Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой получит Snapdragon 730G и 40 Вт

До презентации нового смартфона остается более десяти дней, но уже сейчас становятся известны его основные характеристики.

Первое, что стало известно о Xiaomi Mi CC9 Pro это наличие в его камере 108 Мп датчика.

Но позже оказалось, что аппарат еще получит новый Snapdragon 730G, предназначенный для среднебюджетных устройств.

Сегодня же инсайдер сообщил о наличии в модели зарядки на 40 Вт, что также позволит ему выделиться среди конкурентов.

В европейских сертификационных базах смартфон проходит под модельным номером M1910F4G, а в Китае – M1910F4E.

Премьерный показ новинки состоится на пресс-конференции, организованной Xiaomi. Она будет проходить 24 октября.