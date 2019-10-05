Xiaomi Mi Band 5 может получить поддержку NFC по всему миру

Xiaomi Mi Band 5 может получить поддержку NFC по всему миру05.10.2019 14:11
Актуальное поколение популярного браслета получило поддержку NFC, но только на китайском рынке.
При этом глобальная версия модуль NFC не получила, но судя по последним сообщениям инсайдеров фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит модуль NFC по всему миру.
Эксперты считают, что это позволит китайской компании еще больше увеличить продажи браслета.
Между тем актуальный Mi Band 4 с модулем NFC в Китае заказывают пользователи из других стран.
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
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