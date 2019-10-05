Xiaomi Mi Band 5 может получить поддержку NFC по всему миру

Актуальное поколение популярного браслета получило поддержку NFC, но только на китайском рынке.

При этом глобальная версия модуль NFC не получила, но судя по последним сообщениям инсайдеров фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит модуль NFC по всему миру.

Эксперты считают, что это позволит китайской компании еще больше увеличить продажи браслета.

Между тем актуальный Mi Band 4 с модулем NFC в Китае заказывают пользователи из других стран.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.