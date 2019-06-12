Xiaomi Mi Band 4 в Европе получит другое название и высокую цену

Xiaomi Mi Band 4 в Европе получит другое название и высокую цену12.06.2019 19:36
Китайская компания Xiaomi официально анонсировала дату старта продаж нового фитнес-браслета Mi Band 4 на европейском рынке.
Напомним, что его презентация в Китае состоялась накануне, а теперь стало известно, что в Европе он станет доступен для покупки 26 июня, да и к тому же с измененным названием.
На этом рынке модель появится как Mi Smart Band 4, а ее стоимость в отличие от китайского ценника окажется выше.
О появлении Mi Smart Band 4 в версии с NFC вообще не упоминается, а вот обычный вариант получит ценник 35 евро, тогда как в Китае он оценен в 25 долларов.
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