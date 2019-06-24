Xiaomi Mi Band 4 стал самым популярным в истории фитнес-браслета

Китайская компания сегодня официально сообщила, что новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 оказался самым популярным за всю историю устройства.

Всего за 8 дней производителю удалось реализовать более 1 млн браслетов, а это оказался рекордный показатель.

Если посчитать, то Xiaomi продавала по пять тысяч браслетов в час.

Впрочем, в компании рассказали, что спрос на модель не утихает и если такие темпы сохраняться, то за месяц она может продать порядка 4 млн Mi Band 4.