Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном показали на фотографиях

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, как ожидается, представят в ближайшее время, а пока в Сети публикуют различные изображения и фото, где показана новинка.

На этот раз на фотографиях показали Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном, где также есть одна сенсорная кнопка. На задней стороне располагаются коннекторы для зарядки и датчик сердцебиения.

По некоторым данным, браслет на рынок выйдет в двух версиях — XMSH08HM и XMSH07HM.

Отличием станет наличие модуля NFC. Обе модели получат батарею на 135 мАч, новое зарядное устройство, а также Bluetooth 5.0.