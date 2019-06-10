Недавно в Индии уже открыли прием предзказов на новый фитнес-браслет, благодаря чему стало известно о цветовых решениях, некоторых особенностях аппарата, а также о его стоимости.

Цены на браслет называют разные и обнародованные на индийском рынке ценники, многие оспаривают.

Впрочем, уже все подробности будут раскрыты завтра, когда состоится официальная презентация Xiaomi Mi Band 4.

Но уже сегодня стало известно, что Xiaomi Mi Band 4 получит фирменный процессор Huangshan No.1. Об этом стало известно благодаря официальной странице Mi Band в социальной сети Weibo.

Там сообщается, что новый процессор уже запущен в серийное производство, а именно он и будет установлено в новом браслете.

Стоит отметить, что Huangshan No.1 показали еще в 2018 году, когда было заявлено, что он будет 38% энергоэффективнее.