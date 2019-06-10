Xiaomi Mi Band 4 получит фирменный процессор Huangshan No.1

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Xiaomi Mi Band 4 получит фирменный процессор Huangshan No.1

10.06.2019 14:40

Недавно в Индии уже открыли прием предзказов на новый фитнес-браслет, благодаря чему стало известно о цветовых решениях, некоторых особенностях аппарата, а также о его стоимости.
Цены на браслет называют разные и обнародованные на индийском рынке ценники, многие оспаривают.

Впрочем, уже все подробности будут раскрыты завтра, когда состоится официальная презентация Xiaomi Mi Band 4.

Но уже сегодня стало известно, что Xiaomi Mi Band 4 получит фирменный процессор Huangshan No.1. Об этом стало известно благодаря официальной странице Mi Band в социальной сети Weibo.

Там сообщается, что новый процессор уже запущен в серийное производство, а именно он и будет установлено в новом браслете.

Стоит отметить, что Huangshan No.1 показали еще в 2018 году, когда было заявлено, что он будет 38% энергоэффективнее.

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