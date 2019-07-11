Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее серии Xiaomi CC9

Сразу после презентации смартфонов серии СС9 от Xiaomi появилась информация, что Xiaomi Mi A3 станет копией модели CC9e.

Напомним, в основе CC9e лежит процессор Snapdragon 665 и эта информация очень сильно возмутила поклонников смартфонов Xiaomi на чистом «Андроиде».

По новым данным, Mi A3 действительно будет выглядеть как CC9e, но его «сердцем» станет Snapdragon 730, а в младшей версии Mi A3 Lite будет использоваться процессор Snapdragon 675.

В остальном Mi A3 и Mi A3 Lite будет повторять молодежные смартфоны серии СС9.