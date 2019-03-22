Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite на «чистом» Android могут получить экранный сканер

Китайский производитель сейчас ведет разработку новых смартфонов, которые на рынке должны получить названием Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite и будут работать на «чистом» Android.

Инсайдером удалось узнать от собственных источников, что в компании Xiaomi сейчас ведется разработка моделей под кодовым названием bamboo_sprout и cosmos_sprout, а это скорее всего Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite соответственно.

В целом словом Sprout обозначают устройства, которые входят в программу Android One.

Стоит отметить, что смартфоны Xiaomi без оболочки MIUI пользуются большим спросом, а если верить слухам, то новое поколение серии MiA получит встроенный в экран сканер отпечатка пальца и 32 Мп фронтальную камеру.

О возможной дате презентации новых аппаратов пока ничего не сообщается.