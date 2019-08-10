Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и 5G-модем

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11 сентября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и 5G-модем

10.08.2019 21:22

Xiaomi в базу регулятора TENAA занесла свой новый смартфон с процессором Snapdragon 855 Plus.

Модель проходит под каталожным номером M1908F1XE. Зарегистрированным аппарат является Mi 9S, а в базу были занесены его основные характеристики и внешность.

Презентация аппарата должна состоятся в ближайшее время. В смартфоне будет установлен Snapdragon 855 Plus и как минимум 6 ГБ ОЗУ.

Также будут выпущены версии с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопители предложат на 128, 256 и 512 ГБ.

Экран смартфона получит диагональ 6,39-дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей, а батарею установят на 4000 мАч.

Что касается основной камеры, то она окажется тройная с датчиками на 48 и 20 Мп. Самой главной особенностью устройства станет наличие 5G модема Snapdragon X50.

Xiaomi Mi 9S станет второй моделью компании с процессором Snapdragon 855 Plus, тогда как первым устройством считается Black Shark 2 Pro.

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