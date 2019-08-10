Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и 5G-модем

Xiaomi в базу регулятора TENAA занесла свой новый смартфон с процессором Snapdragon 855 Plus.

Модель проходит под каталожным номером M1908F1XE. Зарегистрированным аппарат является Mi 9S, а в базу были занесены его основные характеристики и внешность.

Презентация аппарата должна состоятся в ближайшее время. В смартфоне будет установлен Snapdragon 855 Plus и как минимум 6 ГБ ОЗУ.

Также будут выпущены версии с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопители предложат на 128, 256 и 512 ГБ.

Экран смартфона получит диагональ 6,39-дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей, а батарею установят на 4000 мАч.

Что касается основной камеры, то она окажется тройная с датчиками на 48 и 20 Мп. Самой главной особенностью устройства станет наличие 5G модема Snapdragon X50.

Xiaomi Mi 9S станет второй моделью компании с процессором Snapdragon 855 Plus, тогда как первым устройством считается Black Shark 2 Pro.