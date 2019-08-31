Официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 9S состоится в следующем месяце, а пока инсайдеры публикуют новые подробности о новинке.

Так, сегодня инсайдер сообщил, что Xiaomi Mi 9S может стать самым дешевым 5G-смартфоном, который будет ориентирован в первую очередь на китайский рынок.

Самым доступным таким аппаратом на рынке пока является Vivo iQOO Pro 5G, оцененный в 536 долларов.

Xiaomi Mi 9S приписывают ценник ниже, причем оснащен он будет процессором Snapdragon 855 Plus, батареей на 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 48 Вт и оптической стабилизацией в основной камере.