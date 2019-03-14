Xiaomi Mi 9 выдержал тест на прочность, но сапфировое стекло камеры — нет

Блогер JerryRigEverything «уничтожил» очередной смартфон, и в этот раз он выбрал Xiaomi Mi 9.

В целом аппарат все тесты выдержал достойно, но вот стекло основной камеры было поцарапано.

По заявлению Xiaomi, в их флагманском смартфоне оптику камеры защищает сапфировое стекло, а оно как известно значительно тверже обычного и его очень сложно поцарапать.

Но на деле оказалось совсем не так. Под материалом с твердостью 6 по шкале Мооса сапфир камеры поцарапался.

Проверка специальным приборами показала, что камера действительно защищена сапфировым стеклом, а не обычным, но скорее всего за счет примесей в нем она не обладает большой устойчивостью к острым предметам.

Вероятно аналогичное сапфировое секло установлено в часы Apple Watch Edition Series 3, ведь оно тоже царапается, несмотря на все заявления о его надежности.

