Xiaomi Mi 9 Pro 5G сможет заменить ключ от автомобиля и паспорт

Xiaomi в смартфоне Mi 9 Pro 5G расширит возможности NFC чипа, через который можно будет не только проводить оплату или открывать двери, но также получить доступ к автомобилю.

Для последней опции китайский производитель уже заключил партнерское соглашение с производителем электрических автомобилей XPeng. Также Mi 9 Pro 5G сможет заменить паспорт и другие документы.

Про эту функцию стало известно благодаря тизеру. Работать эта система будет через электронную идентификацию документов eID.

Где именно будет работать eID пока не сообщается, но данная система значительно упростит жизнь пользователям, которые часто путешествуют. Презентация Xiaomi Mi 9 Pro 5G состоится 24 сентября.