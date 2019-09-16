Xiaomi Mi 9 Pro 5G может получить подобие экрана «водопада»

Xiaomi 24 сентября представит новые смартфоны, среди которых будет Mi 9 Pro 5G.

Согласно последней утечке, в этом устройстве будет установлен дисплей с очень сильно изогнутыми краями.

В сети опубликовали стекло смартфона с загнутыми краями. Источник снимков утверждает, что это стекло относится к Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Конечно, продемонстрированное стекло для экрана не имеет такого угла, как в экранах «водопадах», но угол в нем тоже большой.

Ранее сообщалось, что в Mi 9 Pro 5G будет оптическая система стабилизации в основной камере.

Напомним, 24 сентября китайский производитель покажет Mi MIX, Mi 9 Pro и MIUI 11. Также в этот день ожидается показ телевизоров.