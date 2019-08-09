Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro получили новую бета-версию Android 10 Q

Разработчики Xiaomi для смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro выпустили новую бета-версию Android 10 Q. Это уже шестая, заключительная сборка для тестирования.

Google для смартфонов Pixel начала распространять заключительную бета-версию Android 10 Q в начале текущей недели.

В прошивке MIUI на базе текущей бета-версии Android 10 Q появился новый стиль панели управления, исправлены ошибки в работе отображения таймера и иконки камеры.

Также было проведено большое количество изменений, которые относятся к общей работе оболочки.

Финальная версия Android 10 Q должна выйти в августе, а позже ее начнут распространять на смартфоны Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro, а также аппараты других компаний, которые принимали участие в тестировании нового Android.