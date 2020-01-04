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Xiaomi инвестирует в развитие «умного» дома 7,1 млрд долларов

04.01.2020 19:36

Xiaomi уже давно не является компанией, которая просто копирует устройства других фирм и выпускает их под своим брендом.

Теперь это огромная корпорация с большим именем и несколькими крупными офисами в Китае и Индии, а также собственными исследовательскими лабораториями.

Сейчас под именем Xiaomi выпускают огромное количество техники, причем не только цифровой, но также бытовой.

Китайский производитель огромные средства инвестирует в будущие смартфоны, и как сказал генеральный директор компаний Лэй Цзюнь текущий год будет важным для компании в плане развития сетей пятого поколения.

Помимо этого, было сказано что в ближайшие пять лет компания направит 7,1 млрд долларов в развитие системы умного дома и «умной» бытовой техники, а также смартфонов.

Стоит отметить, что сейчас у производителя самый большой в мире выбор «умных» устройств для дома.

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