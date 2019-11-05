Xiaomi и Redmi будут выпускать смартфоны, защищенные по стандартам IP67 и IP68

Xiaomi и Redmi будут выпускать смартфоны, защищенные по стандартам IP67 и IP6805.11.2019 10:11
Xiaomi и Redmi пока не производят смартфоны, которые могут выдержать длительное погружение под воду, но скоро ситуация может изменится.
Китайские бренды намерены выпускать устройства с разной степенью защиты по стандартам IP, об этом сообщил сетевой информатор Судханшу Амбхоре.
По его данным, компании скоро выпустят защищённые от воды и пыли смартфоны.
Также инсайдер сообщил, что Xiaomi выходит на японский рынок, но когда это произойдет, и какие смартфоны там начнут продавать неизвестно.
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