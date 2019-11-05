Xiaomi и Redmi будут выпускать смартфоны, защищенные по стандартам IP67 и IP68

Xiaomi и Redmi пока не производят смартфоны, которые могут выдержать длительное погружение под воду, но скоро ситуация может изменится.

Китайские бренды намерены выпускать устройства с разной степенью защиты по стандартам IP, об этом сообщил сетевой информатор Судханшу Амбхоре.

По его данным, компании скоро выпустят защищённые от воды и пыли смартфоны.

Также инсайдер сообщил, что Xiaomi выходит на японский рынок, но когда это произойдет, и какие смартфоны там начнут продавать неизвестно.