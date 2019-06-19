Xiaomi и Meitu готовят женский смартфон — «маленькая фея»

Xiaomi в прошлом году заключила договор о сотрудничестве с производителем смартфонов Meitu, но с того момента не было понятно, что компании совместными усилиями будут выпускать.

По новым данные Xiaomi и Meitu готовят женский смартфон. О нем информации пока нет и даже неизвестно, когда он будет представлен.

Новинка проходит под кодовым названием «маленькая фея». Например, Redmi K20 в компании называли «большим дьяволом», а Mi 9 называли «боевым ангелом».

Помимо милого названия смартфон еще описали, как «самый красивый смартфон Xiaomi с технологией искусственного интеллекта».

По слухам аппарат разрабатывают в лаборатории эстетики Meitu AI.