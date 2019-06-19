Xiaomi и Meitu готовят женский смартфон — «маленькая фея»19.06.2019 13:52
Xiaomi в прошлом году заключила договор о сотрудничестве с производителем смартфонов Meitu, но с того момента не было понятно, что компании совместными усилиями будут выпускать.
По новым данные Xiaomi и Meitu готовят женский смартфон. О нем информации пока нет и даже неизвестно, когда он будет представлен.
Новинка проходит под кодовым названием «маленькая фея». Например, Redmi K20 в компании называли «большим дьяволом», а Mi 9 называли «боевым ангелом».
Помимо милого названия смартфон еще описали, как «самый красивый смартфон Xiaomi с технологией искусственного интеллекта».
По слухам аппарат разрабатывают в лаборатории эстетики Meitu AI.
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