Xiaomi и Mastercard в РФ запустят платежный сервис Mi Pay

Китайская компания Xiaomi при поддержке Masterсard в России намерена запустить собственный платежный сервис Mi Pay.

Соглашение между Xiaomi и Masterсard было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Через Mi Pay можно совершать покупки в магазинах, используя смартфоны компании Xiaomi с установленным в них NFC модулем.

Сервис будет доступен для держателей карт Masterсard, причем для клиентов планируется запустить бонусные программы и различные привилегии.

О сроках запуска Mi Pay пока ничего не сообщается. Напомним, что перед открытием ПМЭФ был совершен первый видеозвонок по 5G.