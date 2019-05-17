Xiaomi и IKEA создают стол с поддержкой быстрой беспроводной зарядки

Xiaomi совместно с IKEA решили выпустить стол с беспроводной зарядкой. Подобные продукты уже есть у IKEA, но там зарядка для смартфона встроена в определённое место.

Инженеры Xiaomi и IKEA в этот раз решили выпустить стол, у которого вся поверхность является беспроводной зарядкой. Как это будет реализовано и сколько это будет стоить пока не сообщается.

По некоторым данным, мощность встроенной беспроводной зарядки составит 20 Вт. Стоит отметить, что с подобным продуктом могут возникнуть проблемы, ведь сделать его без «мертвых» зон не получится, также нужно учесть, что столешница будет греться.

Беспроводную зарядку хотела выпустить Apple, но они перед собой поставили задачу, которую так и не могли решить. По задумке, зарядка от Apple должна была заряжать в любом месте площадки.