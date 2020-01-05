Xiaomi и Huawei будут покупать гибкие панели у Samsung Display

Xiaomi и Huawei будут покупать гибкие панели у Samsung Display05.01.2020 19:23
Два крупнейших китайских производителя Xiaomi и Huawei будут покупать гибкие экраны у компании Samsung Display.
В складной смартфон с гибким дисплеем Huawei Mate X устанавливаются панели от китайской компании BOE, но корейский производитель компании Huawei предложил более качественные панели и в больших объёмах.
По слухам, уже в новом раскладном смартфоне от Huawei будут устанавливаться гибкие дисплеи Samsung Display.
Также с корейской компанией намерена сотрудничать Xiaomi, но ее раскладной смартфон стоит ждать только через год.
Пока у Xiaomi гибкий экран можно встретить в очень дорогом Mi Mix Alpha, который будет выпущен ограниченным тиражом. В этом смартфоне установлен дисплей от китайского производителя Visionox.
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