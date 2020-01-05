Xiaomi и Huawei будут покупать гибкие панели у Samsung Display

Два крупнейших китайских производителя Xiaomi и Huawei будут покупать гибкие экраны у компании Samsung Display.

В складной смартфон с гибким дисплеем Huawei Mate X устанавливаются панели от китайской компании BOE, но корейский производитель компании Huawei предложил более качественные панели и в больших объёмах.

По слухам, уже в новом раскладном смартфоне от Huawei будут устанавливаться гибкие дисплеи Samsung Display.

Также с корейской компанией намерена сотрудничать Xiaomi, но ее раскладной смартфон стоит ждать только через год.

Пока у Xiaomi гибкий экран можно встретить в очень дорогом Mi Mix Alpha, который будет выпущен ограниченным тиражом. В этом смартфоне установлен дисплей от китайского производителя Visionox.