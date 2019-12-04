Xiaomi готовится к старту продаж новых телевизоров серии Mi TV 5 Pro

Xiaomi 12 декабря в Китае начнет продажи телевизоров Mi TV 5 Pro с экранами диагональю 55 и 65 дюйма.

На домашнем рынке новое поколение телевизоров китайский производитель оценил в 523 доллара за 55 диагональ дисплея и 707 долларов за версию с 65 дюймовым экраном.

Напомним, в Mi TV 5 Pro устанавливается экран с технологией квантовых точек. Его разрешение составляет 4К, есть поддержка HDR10+ и ряд технологий улучшающих качество изображения.

Также телевизоры Mi TV 5 Pro получили мощную акустическую систему и производительный процессор Amlogic T972 с 4 ГБ ОЗУ и 65 ГБ флеш-памяти.