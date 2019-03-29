Xiaomi готовится к презентации спецверсии смартфона Xiaomi Mi 9

Xiaomi в понедельник проведет презентацию новой версии смартфона Mi 9.

Компания на своей официальной странице в соцсети Weibo опубликовала тизерное изображение, посвященное новому смартфону.

На тизере указана дата 1 апреля, а по центру сделана надпись «ROY». Это указывает на посла бренда Ванга Юаня. Он в Китае является известной личностью, так как является певцом группы TFBoys.

Также Юань принимал участие в рекламе Mi 9. Что именно будет в спецверсии Xiaomi Mi 9 пока неизвестно.

Возможно она будет полностью посвящена певцу, но не исключается, что спецверсия просто получит новое цветовое решение.