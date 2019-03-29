Xiaomi готовится к презентации спецверсии смартфона Xiaomi Mi 9

Xiaomi готовится к презентации спецверсии смартфона Xiaomi Mi 929.03.2019 22:23
Xiaomi в понедельник проведет презентацию новой версии смартфона Mi 9.
Компания на своей официальной странице в соцсети Weibo опубликовала тизерное изображение, посвященное новому смартфону.
На тизере указана дата 1 апреля, а по центру сделана надпись «ROY». Это указывает на посла бренда Ванга Юаня. Он в Китае является известной личностью, так как является певцом группы TFBoys.
Также Юань принимал участие в рекламе Mi 9. Что именно будет в спецверсии Xiaomi Mi 9 пока неизвестно.
Возможно она будет полностью посвящена певцу, но не исключается, что спецверсия просто получит новое цветовое решение.
Просмотры:Метки: Xiaomi, Xiaomi Mi 9