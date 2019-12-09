Xiaomi готовит уникальный сгибающийся смартфон с камерой как у ASUS Zenfone 6

В 2020 году появится больше раскладных смартфонов.

В этом году Xiaomi показала свой первый раскладной смартфон с гибким экраном, но позже было сказано, что это прототип и ждать его выхода пока не стоит.

Но недавно китайская компания запатентовала новый раскладной смартфон с гибким экраном, который складывается пополам.

Запатентованное устройство похоже на недавно представленный Motorola RAZR. В патентной заявке особое внимание стоит уделить подвижному модулю с дополнительным экраном и камерой.

Его можно разворачивать и использовать как камеру для селфи. Такое решение можно встретить в ASUS Zenfone 6.

Данных про раскладной смартфон от Xiaomi пока нет, но возможно, что в 2020 году будет показан первый подобный аппарат от китайской компании.