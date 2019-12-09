Xiaomi готовит уникальный сгибающийся смартфон с камерой как у ASUS Zenfone 6

Xiaomi готовит уникальный сгибающийся смартфон с камерой как у ASUS Zenfone 609.12.2019 19:21
В 2020 году появится больше раскладных смартфонов.
В этом году Xiaomi показала свой первый раскладной смартфон с гибким экраном, но позже было сказано, что это прототип и ждать его выхода пока не стоит.
Но недавно китайская компания запатентовала новый раскладной смартфон с гибким экраном, который складывается пополам.
Запатентованное устройство похоже на недавно представленный Motorola RAZR. В патентной заявке особое внимание стоит уделить подвижному модулю с дополнительным экраном и камерой.
Его можно разворачивать и использовать как камеру для селфи. Такое решение можно встретить в ASUS Zenfone 6.
Данных про раскладной смартфон от Xiaomi пока нет, но возможно, что в 2020 году будет показан первый подобный аппарат от китайской компании.
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