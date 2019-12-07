Xiaomi готовит три новых модели телевизоров

Xiaomi активно продвигает свои телевизоры на индийском и китайском рынке, а также она осваивает и российский рынок, но на нем пока доступно три модели.

Еще три новых модели компания готовит к показу. Их уже зарегистрировали в китайской базе China Quality Certification Center.

По документам числятся модели L32M5-AD, L50M5-AD и L75M5-BH, которые оснащены 32, 50 и 75-дюймовыми экранами соответственно.

К какой серии относятся занесенные в базу телевизоры пока неизвестно, но скорее всего это серия Xiaomi Mi TV 5 Pro, в которой устанавливают 4К дисплеи с технологией квантовых точек.

В основе этой серии лежит процессор Amlogic T972, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. К тому же серия Mi TV 5 Pro может воспроизводить 8К контент.