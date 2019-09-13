Xiaomi готовит свой первый 8K-телевизор

Xiaomi в Китае является лидером на рынке телевизоров. Эта компания делает доступные модели, которые пользуются огромным спросом не только в КНР, но также и в других странах, где их официально предлагают.

Но теперь известно, что Xiaomi сейчас работает над моделью с дисплеем, разрешение которого в четыре раза выше чем 4К.

Информатор под ником Xiaomishka в своем «Твиттере» опубликовал снимок из офиса Xiaomi, в котором работают над дизайном логотипа Mi TV Pro с приставкой 8K.

Про сам телевизор пока информации нет, но можно предположить, что модель будет очень дорогой.

Сейчас компания в РФ предлагает свои модели телевизоров от 13 тыс. рублей, а самый дорогой Mi TV 4S с 55-дюймовым экраном 4К оценен в 30 тыс. рублей.