Xiaomi готовит сразу два флагманских смартфона с экранами нового поколения

Накануне в Китае стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro. Этот аппарат оказался уникальным в своем ценовом сегменте, но как оказалось большое количество поклонников компании ждут выхода Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4.

Один из пользователей Xiaomi у директора отдела системного программного обеспечения Xiaomi поинтересовался, может ли компания выпустить Xiaomi Mix 4 и Xiaomi Mi 10 с высокой частотой обновления экрана.

Данный вопрос набрал большое количество лайков, что привлекло внимание со стороны руководства.

Представитель Xiaomi ответил, что компания рассмотрит пожелание пользователей насчет экранов Mi 10 и Mix 4.

Таким образом, китайский производитель фактически подтвердил разработку флагманских моделей.

Ранее сообщалось, что в Mi 10 установят процессор Snapdragon 865, который представят в декабре.