Xiaomi готовит смартфон 64 Мп основной камерой

Ранее уже сообщалось, что Xiaomi готовит смартфон с 64 Мп основной камерой, причем модуль в аппарате должны установить от компании Samsung.

Теперь этим слухам появилось официальное подтверждение. Участник XDA Developers в коде приложения камеры прошивки Xiaomi MIUI обнаружил упоминание 64 Мп фотодатчика.

Пока такой датчик существует только у Samsung. Сенсор с названием ISOCELL Bright GW1 был представлен в прошлом месяце и других модулей с таким разрешением в серийном производстве пока нет.

Информации про смартфон с 64 Мп камерой пока нет. Возможно такая камера появится в Mi Mix 4, который будет представлен в 2019 году.