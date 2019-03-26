Xiaomi готовит новый смартфон Mi 9X из линейки флагманов

Китайская компания ведет разработку нового смартфона, которая будет относится к флагманской линейке и получит характеристики схожие с Mi 9 SE.

Согласно данным инсайдеров, Xiaomi Mi 7X появится на рынке как Mi 9X и будет иметь AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма.

В дисплей встроят сканер отпечатков пальцев, а работать устройство будет на процессоре Snapdragon 675 и получит шесть гигабайт оперативной памяти.

Также модель получит аккумулятор на 3 300 мАч и тройную камеру на задней панели, в которой основной модуль будет Sony IMX586 разрешением 48 Мп.

Селфи-камера в смартфоне получит разрешение 32 Мп. Пл предварительным данными новинка в версии с 64 ГБ ПЗУ получит ценник порядка 255 долларов.