Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Mi TV

Рынок «умных» телевизоров активно растет, и уже на нем появились новые «игроки», среди которых Motorola и OnePlus, а еще свои телевизоры собирается выпускать и компания Realme.

Xiaomi старается тоже не терять свою долю на рынке, и по слухам скоро будет представлена новая линейка Xiaomi TV.

По данным сетевого информатора Мукула Шарма, китайская компания в ближайшее время представит серию телевизоров Xiaomi Mi TV 5.

Новые модели должны поступить в продажу до самой большой распродажи года – 11 ноября (День холостяка).

Предположительно, серия Mi TV 5 будет показана 5 ноября, а в этот день представят и смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro со 108 Мп камерой.