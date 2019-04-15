Xiaomi готовит Mi TV с 32-дюймовым экраном с разрешением Full HD

Глава китайской компании в социальной сети сообщил, что скоро будет представлен новый телевизор.

Это сообщение прокомментировал и представитель подразделения Xiaomi TV, который подтвердил выпуск новой модели и сообщил, что ее представят в апреле.

Других данных про телевизор пока нет, но по слухам это будет модель с 32-дюймовым экраном и разрешением Full HD.

Этот телевизор придет на смену Mi TV 4A с дисплеем IPS разрешением 1366 х 768 пикселей.

Сейчас эта модель не продается в фирменных магазинах Xiaomi в КНР. Все подробности про новый Mi TV станут известны на презентации.