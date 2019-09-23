Xiaomi готовит анонс смартфона Pocophone F2

Xiaomi готовит анонс смартфона Pocophone F223.09.2019 20:03
Xiaomi осенью решила завалить рынок своими новыми смартфонами. Так, завтра будет представлено два флагмана, а позже покажут две бюджетные модели, при этом в конце прошлого месяца были представлены народные Redmi Note 8.
Но на этом презентации не закончились. По данным сетевого информатора Мукул Шарма, китайский производитель готовит еще и новое поколение Pocophone.
Инсайдер на свой странице в Twitter опубликовал тизер, посвященный анонсу Pocophone F2. По данным Шарма, выход этой модели запланирован на ближайшее время.
Стоит отметить, что Pocophone F1 был выпущен более года назад, и этот смартфон стал одним из самых продаваемых моделей Xiaomi.
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