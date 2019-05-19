Xiaomi: флагман Redmi K20 набрал в AnTuTu почти 460 000 баллов

Такие результаты оказались даже выше, чем у топовых флагманов 2019 года.

Распространенный вице-президентом Xiaomi скриншот из AnTuTu вызывает сомнение, тем не менее это официальные данные.

При этом ранее Лю Вейбинг (Lu Weibing) говорил, что новый смартфон поразит поклонников своей производительностью.

Флагман Redmi K20 набрал в AnTuTu почти 460 000 баллов, что значительно больше, чем результаты других флагманских моделей на Snapdragon 855.

Каким образом получились такие результаты станет известно только после презентации, однако пока есть предположение, что смартфон первым в модельной линейке получит новую технологию.

Она позволит разгонять графический процессор Adreno 640, а это и будет сказываться на результатах тестов в AnTuTu.