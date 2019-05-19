Xiaomi: флагман Redmi K20 набрал в AnTuTu почти 460 000 баллов

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.63 EUR/RUB: 72.25 BTC/USD: 7271.21

19 июня : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Xiaomi: флагман Redmi K20 набрал в AnTuTu почти 460 000 баллов

19.05.2019 22:20

Такие результаты оказались даже выше, чем у топовых флагманов 2019 года.
Распространенный вице-президентом Xiaomi скриншот из AnTuTu вызывает сомнение, тем не менее это официальные данные.

При этом ранее Лю Вейбинг (Lu Weibing) говорил, что новый смартфон поразит поклонников своей производительностью.

Флагман Redmi K20 набрал в AnTuTu почти 460 000 баллов, что значительно больше, чем результаты других флагманских моделей на Snapdragon 855.

Каким образом получились такие результаты станет известно только после презентации, однако пока есть предположение, что смартфон первым в модельной линейке получит новую технологию.

Она позволит разгонять графический процессор Adreno 640, а это и будет сказываться на результатах тестов в AnTuTu.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги