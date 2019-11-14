Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A

Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A14.11.2019 16:25
Xiaomi активно начала обновлять свои смартфоны до актуальной версии прошивки MIUI.
Обновление получили уже все современные модели, а теперь китайская компания обновляет старые устройства.
Так, MIUI 11 получил Redmi 5A, который был представлен в октябре 2017 года.
Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.
Размер прошивки составляет 635 МБ, и в нем помимо самой оболочки содержится патч безопасности ОС Android.
Те, кто автоматически еще не получил MIUI 11, могут проверить наличие обновления через настройки смартфона в пункте «О телефоне».
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