Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A

Xiaomi активно начала обновлять свои смартфоны до актуальной версии прошивки MIUI.

Обновление получили уже все современные модели, а теперь китайская компания обновляет старые устройства.

Так, MIUI 11 получил Redmi 5A, который был представлен в октябре 2017 года.

Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.

Размер прошивки составляет 635 МБ, и в нем помимо самой оболочки содержится патч безопасности ОС Android.

Те, кто автоматически еще не получил MIUI 11, могут проверить наличие обновления через настройки смартфона в пункте «О телефоне».