Xiaomi для Европы готовит две версии Xiaomi Mi Note 10 со 108 Мп камерой

Xiaomi завтра представит новые устройства, среди которых будет новое поколение телевизоров, «умные» часы и смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro.

На европейском рынке данная модель будет предлагаться под названием Xiaomi Mi Note 10, но новые данные указывают, что в Европе покажут еще Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Напомним, Mi CC9 Pro оснастят 108 Мп основной камерой и процессором Snapdragon 730G.

В Китае эту новинку покажут 5 ноября, а 6 ноября пройдет презентация Mi Note 10 для европейского рынка.

В Сети был опубликован снимок с EXIF-данными, в которых указано, что фотография сделана на Mi Note 10 Pro.

По данным источника, единственным отличием смартфонов Mi Note 10 от Mi Note 10 Pro станет процессор. В частности, в первом установят Qualcomm Snapdragon 730G, а в старшей версии — Snapdragon 855.