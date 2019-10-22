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22 ноября : вторник

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Xiaomi CC9 Pro может оказаться преемником Pocophone F1

23.10.2019 00:09

В Сети появились новые сообщения касательно смартфона Xiaomi CC9 Pro.
Об этом модели уже многократно сообщалось, в том числе и раскрывали её характеристики. Но недавно появились слухи, якобы Xiaomi CC9 Pro может оказаться преемником Pocophone F1.

Впрочем, речь не идет конкретно о преемнике, просто Xiaomi CC9 Pro за пределами Китая может выйти под названием Pocophone F2.

Официального подтверждения данной информации нет. Ожидается, что Xiaomi CC9 Pro будет представлен до конца года.

Названа цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой

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