В Сети появились новые сообщения касательно смартфона Xiaomi CC9 Pro.

Об этом модели уже многократно сообщалось, в том числе и раскрывали её характеристики. Но недавно появились слухи, якобы Xiaomi CC9 Pro может оказаться преемником Pocophone F1.

Впрочем, речь не идет конкретно о преемнике, просто Xiaomi CC9 Pro за пределами Китая может выйти под названием Pocophone F2.

Официального подтверждения данной информации нет. Ожидается, что Xiaomi CC9 Pro будет представлен до конца года.