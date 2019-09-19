Xiaomi анонсировала свой первый телевизор с разрешением 8К

Xiaomi официально подтвердила телевизоры с дисплеем 8К. Об этих моделях первые упоминания появились на прошлой неделе. Теперь китайский производить показал первый тизер, посвященный новинкам.

Панели с высоким разрешением войдут в линейку Mi TV Pro. Их покажут 24 сентября на большой презентации новых продуктов Xiaomi.

Подробностей про 8К телевизоры пока нет, но исходя из политики производителя это скорее всего будут самые дешевые модели в мире.

Xiaomi Mi TV Pro 8К будут выпускаться в двух вариантах с 55 и 65 дюймовыми экранами.