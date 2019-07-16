Xiaomi анонсировала Redmi Note 7 с новыми цветами корпуса

Китайская компания Xiaomi решила еще увеличить популярность своего смартфона Redmi Note 7 и анонсировала для него новые цветовые решения.

Сейчас смартфон предлагается в цветах с названием Twilight Gold, Fantasy Blue и Bright Black, но уже скоро в продажу запустят как минимум четыре новых цветовых решения, но какие именно пока неизвестно.

Наряду с анонсом расширенной цветовой гаммы, компания сообщила о снижении стоимости Redmi Note 7 в версии 6/64 ГБ до 175 долларов.