Xiaomi анонсировала дебют нового продукта на 3 января

Сегодня китайская компания распространила тизерное изображение, в котором не раскрывается информации о новинке, но анонсируется ее презентация на 3 января.

Уже завтра Xiaomi представит новый продукт, но какой именно сейчас неизвестно.

Есть предположение, что загадочной новинкой станет новый флагманский камерофон. Дебют будет проходить в Пекине.

Если завтра будет представлен действительно камерофон, то он должен получить камеру с разрешением 48 Мп.