Xiaomi анонсировала дебют нового продукта на 3 января

Xiaomi анонсировала дебют нового продукта на 3 января02.01.2019 21:21
Сегодня китайская компания распространила тизерное изображение, в котором не раскрывается информации о новинке, но анонсируется ее презентация на 3 января.
Уже завтра Xiaomi представит новый продукт, но какой именно сейчас неизвестно.
Есть предположение, что загадочной новинкой станет новый флагманский камерофон. Дебют будет проходить в Пекине.
Если завтра будет представлен действительно камерофон, то он должен получить камеру с разрешением 48 Мп.
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