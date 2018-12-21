Xiaomi 24 декабря установит рекорд Гиннесса при помощи смартфонов Xiaomi Play

Xiaomi решила не только представить свой новый смартфон Play, но также на презентации установить рекорд Гиннеса.

На сцене про Xiaomi Play расскажет гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь, и он будет вести мероприятие два часа, а в это время будет проводиться какое-то шоу которое, как сообщают источники, попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Было отмечено, что в шоу будет использоваться 1000 смартфонов Play и тут стоит отметить, что презентация 24 декабря рассчитана на 2 часа, а это на самом деле очень много для одного смартфона.

Можно смело предположить, что будут показаны и другие новинки китайской компании.

Напомним, смартфону Xiaomi Play приписывают экран с диагональю 5,84 дюйма, двойную камеру с модулями 12 и 8 Мп и восьмиядерный процессор.