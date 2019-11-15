Xiaomi 20 ноября начнет продажи своей первой «читалки»15.11.2019 20:36
Информация об электронной книге от Xiaomi появлялась еще в начале года, но с тех пор за ридер ничего больше не упоминалось.
Но 20 ноября на площадке коллективного финансирования китайской компании начнет прием заказов на электронную книгу от Xiaomi.
О ридере информации пока нет, а все данные и цена будут раскрыты только в день приема заказов на устройство.
В Сети уже опубликовали первое изображение «читалки», которое конечно не раскрывает особенности гаджета, но можно понять как он будет выглядеть.
Предположительно размер E Ink дисплея будет 6-дюймов, а экран будет сенсорный и с подсветкой.
Просмотры:Метки: Xiaomi